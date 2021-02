Jornal argentino crava Nacho Fernández como reforço do Atlético-MG

As tratativas entre as diretorias de Galo e River Plate foram concluídas nesta segunda-feira, após semanas de negociação

O meia Nacho Fernández vestirá a camisa alvinegra em 2021 de acordo com o diário esportivo Olé. O jornal argentino informa que o jogador, de 31 anos, está a caminho de Belo Horizonte para ser oficializado como reforço do Atlético-MG.

As tratativas entre as diretorias de Galo e River Plate foram concluídas nesta segunda-feira, após semanas de negociação, segundo a publicação. Procurada, a diretoria do Atlético-MG diz que só vai se pronunciar sobre o acerto quando a transação for finalizada.

