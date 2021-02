Jornalista que questionou Bolsonaro sobre ‘rachadinha’ diz sofrer ameaça de morte

O jornalista João Renato Jácome disse em entrevista ao podcast CipódCast, na última sexta-feira (26), que vem sofrendo ameaças de morte após ter questionado o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre as rachadinhas do filho Flávio Bolsonaro.

Segundo ele, apesar de tudo que vem acontecendo, ele se encontra tranquilo, além do que deve retornar ao trabalho de comunicador em veículo de imprensa local. “São pessoas que vem falando coisas absurdas, que queriam me bater, me dar uns murros e porrada”, declarou.

Jácome revelou que até ameaças de mortes vêm sofrendo, após a polêmica entrevista, que foi encerrada pelo presidente. “Gente daqui e de fora, disse que eu tinha que morrer”, ressaltou.

Foto: Odair Leal

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários