Jovem de 20 anos é encontrada morta com 11 facadas em área de mata no interior do AC

A jovem Deusiane Maciel Ferreira, de 20 anos, foi encontrada morta com 11 facadas na noite deste sábado (27), próximo ao Canal do Remanso, em Cruzeiro do Sul.

O corpo foi encontrado por populares que acionaram o SAMU, mas ao chegar no local, os paramédicos apenas puderam atestar o óbito.

Deusiane morava com a mãe próximo ao local onde o corpo foi achado, ela deixou um filho de 3 anos. À família, a jovem teria disto que estava sendo ameaçada, mas não disse por quem.

