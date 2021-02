Jovem é preso transportando drogas no bolso na Vila Acre

Na revista pessoal foram encontradas 42 trouxinhas de cocaína no bolso do acusado

Um jovem de 18 anos foi preso acusado de tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (8), na rua Vitória, no Ramal Bom Futuro, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Policiais militares do Choque, que fazem parte do Batalhão de Operações Especiais (Bope), estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um jovem em atitude suspeita caminhando em via pública.

Ao avistar a guarnição, o rapaz ainda tentou fugir, mas foi capturado. Na revista pessoal foram encontradas 42 trouxinhas de cocaína no bolso do shorts do rapaz.

Diante dos fatos, o rapaz foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

