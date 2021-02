Jovem usa dinheiro da festa de 15 anos para levar jantar a profissionais do Hospital do Juruá

A festa de 15 anos é, para muitas famílias, uma grande celebração. Muitas vezes planejadas desde que a filha nasce, é a realização de muitos pais e o grande sonho das meninas.

Em Cruzeiro do Sul, Iana Oliveira da Silva abriu mão de sua festa de debutante, numa data tão especial para usar o dinheiro e doar um jantar para a equipe de profissionais de saúde que atuam no Hospital Regional do Juruá.

Foi a forma de reconhecer e agradecer os esforços dos profissionais que têm tão arduamente atuado na linha de frente contra o coronavírus.

Para agradecer, a equipe emitiu uma nota:

A gerência de enfermagem do HRJ, vem à público, agradecer o gesto de carinho manifestado pela jovem Iana Oliveira da Silva, ao doar o jantar as equipes plantonistas. Que abrindo mão do seu sonho, “a tão esperada festa de 15 anos de aniversário”. Destinou os recursos de sua festa de debutante, para patrocinar o jantar aos profissionais da linha de frente ao combate a pandemia. Uma maneira encontrada pela jovem de reconhecimento e gratidão aos esforços dos profissionais em cumprirem ao seu juramento de cuidar do próximo, mesmo diante a tantas adversidades encontradas nos últimos dias. Gestos de reconhecimento como este motivam e fortalecem a seguir firmes dando o nosso máximo por cada paciente que precise de cuidados”.

