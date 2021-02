Kinho projeta ‘equilíbrio’ no Acreano Sub-20 e mira 1º título com Galvez após aposentadoria

Técnico não vê favoritismo do Imperador, que é atual campeão da categoria. Ex-jogador conquistou títulos em 2017 no clube, mas busca primeira taça após se aposentar dos gramados

Atual campeão acreano sub-20, o Galvez vai em busca do bicampeonato estadual em 2021. O estadual da categoria, que não foi promovido na última temporada por causa das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, começa dia 13 de fevereiro e o Imperador enfrenta o Atlético-AC na estreia.

O torneio será a oportunidade do técnico Kinho conquistar seu primeiro título após se aposentar dos gramados. A preparação do Imperador começou no início da última semana e 25 jogadores, incluindo atletas sub-17, integram as atividades no campo do Juventus, em Rio Branco (AC).

– Acredito que vai ser uma competição muito equilibrada, não vejo nenhum time como favorito sobre as demais, em formação de elenco. São três ou quatro equipes que têm condições de ganhar. Oficialmente como jogador aposentado vai ser minha primeira competição estadual como treinador – disse em entrevista ao ge.

– A expectativa sempre é das melhores para que a gente possa conseguir os objetivos, que é vencer e ser campeão – completou Kinho.

No segundo semestre da temporada 2016, Kinho comandou as categorias de base do Imperador enquanto se recuperava de uma lesão. Na época, o ex-jogador conquistou o Acreano Sub-17 e Sub-15, além de vencer o torneio sub-17 do Encontro Acre x Rondônia.

Galvez e Atlético-AC se enfrentam na primeira fase do Acreano Sub-20 no dia 13 de fevereiro, a partir das 7h45, no estádio Florestão, na capital. O duelo de volta será no dia 18 do mesmo mês.

Comissão técnica do Galvez Sub-20

Técnico: Kinho

Preparador físico: Erismeu Silva

Preparador de goleiros: Nonato Vieira

