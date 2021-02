Lucas Guimarães, Frank Aguiar, Carla Prata e Bombom estrelam reality

No próximo dia 11 de março, o especialista do comportamento humano José Roberto Marques comandará o 1º reality show do mundo como metodologia educacional. O método vai ensinar aos participantes quais são as sete chaves para uma nova vida, transformadas por meio de teorias, dinâmicas de alto impacto e técnicas descomplicadas.

Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia e influencer, Suzete Fat Family (cantora), Carla Prata (apresentadora), Frank Aguiar (cantor), Adriana Bombom (apresentadora), Fernanda Lacerda (atriz e modelo / ex-mendigata), Nathan Camargo (cantor e filho do cantor Luciano Camargo), Tati Lobão (influenciadora digital), Vivi Winkler (influenciadora digital), Jaques Vanier (humorista), Maxuelzinho(humorista), Paulo Libonati (empresário) são os participantes. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

