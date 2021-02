Luciano Huck adere ao #SOSAcre e anuncia doação em dinheiro à campanha do MPAC

Em seu perfil no Instagram, o global pediu aos seguidores que também ajudassem

O apresentador Luciano Huck anunciou em suas redes sociais a adesão à campanha #SOSAcre, que visa angariar recursos para amenizar a situação de milhares de famílias atingidas pelas enchentes na região.

Em seu perfil no Instagram, o global informou que já fez sua doação à campanha do Ministério Público do Acre (MPAC) e pede aos seguidores que também ajudem.

Veja abaixo como participar:

