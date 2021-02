Luxa admite rebaixamento e pede desculpa ao torcedor do Vasco: “Me perdoe, me doei ao máximo”

Há uma chance matemática, mas se apegar a ela seria mentir para o torcedor. Foi assim que Vanderlei Luxemburgo admitiu o quarto rebaixamento do Vasco para a Série B após o empate sem gols com o Corinthians, na tarde deste domingo, em São Paulo. Ao elencar problemas do passado, dificuldade técnica do elenco e erros da arbitragem como motivos para a iminente queda no Brasileirão, o treinador pediu desculpa à torcida e se colocou à disposição para ajudar no que definiu como “reconstrução de um gigante”.