Mãe de Arcrebiano manda recado para Juliette nas redes sociais

A mãe do BBB Bil (Arcrebiano), segundo participante eliminado do reality na última terça-feira (9), mandou um recado de apoio à Juliette pelas redes sociais.

No vídeo, Ana Araújo disse que é fã da participante e pediu para ela não mudar “seu jeito dentro do programa”.

“Já sou tua fã, não muda teu jeito, não muda teu sotaque querida, você é maravilhosa. Tá bom? Seja você querida nessa casa, vença essa BBB”, falou. Ao lado do vídeo, ela escreveu: ‘Eu amo ser nordestina com muito orgulho”.

Antes da torcida declarada por Juliette, a mãe de Bil havia pedido para os fãs voltarem no paredão do BBB pela saída do modelo do reality. Ela estava revoltada com as atitudes de Karol Conká com o filho.

KAROL TINHA CIÚMES DE JULIETTE

Bil (Arcrebiano) revelou que, na opinião dele, Karol Conká não tinha ciúmes apenas de Carla Diaz no BBB 21 (Globo). O eliminado no segundo paredão desta temporada do programa disse que a cantora também não via com bons olhos o bom relacionamento dele com Juliette.

“Eu tinha um carinho muito grande pela Juliette, e as pessoas julgaram muito ela”, afirmou. “Até a Karol estava com ciúmes dela, o que também não fazia sentido. A gente brincava muito um com o outro, a Juliette me ofereceu formar um casal ‘fake’ e foi muito engraçado.”

Porém, assim como com Carla, ele diz que não chegou a se interessar de fato por outra participante que não fosse a cantora.

“Eu vi na Karol uma pessoa boa, no começo”, contou. “Espontânea, alegre, sorridente. Era a pessoa que me fazia rir na casa.””Eu imaginava que o relacionamento poderia até ir mais à frente”, avaliou.

“Só que quando me relaciono com alguém, gosto de analisar um pouco a pessoa. Era o que eu estava fazendo com a Karol, e deixei isso claro para ela. Mas ela meio que se assustou, falou que eu não estava dando atenção.”

Ele disse que a briga entre Karol e Carla o deixou muito retraído e mal visto pelo resto da casa. “Acho que ela manipulou muito a galera”, contou.

“Talvez eu não fosse tão votado se a questão fosse só a afinidade, porque eu já estava mais perto de muita gente. Mas aí veio a surpresa, toda a situação envolvendo a mim, a Carla e o Arthur, o queridômetro virou uma bagunça e eu fui parar no paredão.”

O capixaba disse que quer levar para a vida a amizade com Gilberto, Juliette, Sarah e Lucas Penteado -ele confirmou estar torcendo para os três primeiros chegarem à final.

“Além dos quatro, eu gostaria de trazer também a amizade do Arthur”, disse. “Mas acho que no jogo ele está perdido.”

