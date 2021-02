Mãe, que fugiu com genro logo depois da filha dar à luz, se justifica: “essas coisas acontecem”

Já Ryan Shelton disse que não se importa com que as pessoas pensam sobre seu relacionamento com a ex-sogra. “Estou apaixonado por Georgina e não me importo com quem sabe disso"

O romance entre Georgina Aldridge, 44, e seu ex-genro Ryan Shelton, 29, gerou uma série de críticas ao casal, principalmente porque os dois foram morar juntos logo após a filha de Georgina, Jess Aldridge, dar à luz. Após a repercussão negativa de seu relacionamento, a avó do pequeno Reuben se defendeu e disse ao The Sun que esse tipo de coisa pode acontecer.

Na última quarta-feira (17/2), Ryan também se manifestou: “Não me importo com o que todos pensam, estou apaixonado por Georgina e não me importo com quem sabe disso”, ele desabafou. “As opiniões de outras pessoas não me incomodam em nada. Eu sei o que aconteceu. Cada história tem dois lados e eu sei a verdade por trás de tudo isso. Nem todo mundo vai gostar do que aconteceu, mas não é da conta deles. Há mais nesta história do que você pensa, mas é tudo o que quero dizer”, afirmou Ryan ao Daily Mail.

