Mailza Gomes é escolhida nova líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil do Senado Federal

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) foi indicada pelos líderes do Progressistas, senadora Daniela Ribeiro; do MDB, senador Eduardo Braga; e do Republicanos, senador Mecias de Jesus, para exercer o cargo de Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil, nos termos do art.62, do Regimento Interno do Senado Federal. O bloco é o maior do Senado com 24 senadores.

Nas redes sociais, a senadora agradeceu a indicação e destacou o compromisso neste novo desafio. “Agradeço aos líderes do Progressistas, a senadora Daniella Ribeiro (PB), do MDB, senador Eduardo Braga (AM) e do Republicanos, Mecias de Jesus (RR) pela confiança do convite para assumir a liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil do Senado Federal, nos termos do art.62, do Regimento Interno do Senado Federal. O bloco é o maior do Senado, e participam 24 senadores. Com diálogo e responsabilidade continuarei o bom trabalho do líder, meu amigo progressista senador Esperidião Amin.

A parlamentar disse ainda que o presidente da Casa pode contar com o apoio dela para que o Brasil avance. “Estamos juntos com o nosso presidente Rodrigo Pacheco para avançar nas pautas que priorizem a saúde, o desenvolvimento social e o crescimento econômico de nosso país”, postou a senadora Mailza Gomes.

