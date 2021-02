Maior rejeitada no BBB, Patrícia Leitte diz: “Karol Conká vai sofrer”

Patrícia acredita que Karol Conká e seus aliados não vão lidar bem com a rejeição do público

O BBB18 detém as três primeiras colocações no ranking dos participantes com maior índice de rejeição em paredões triplos da história do programa. Patrícia Leitte é a dona da coroa, com o recorde de 94,26% dos votos, seguida de Nayara, com 92,69%, e Ana Paula, com 89,85%. Mas o BBB21 tem tudo para tomar estas posições.

Enquetes apontam que Nego Di deve receber mais de 96% dos votos no paredão desta terça-feira (16/2). “Agora as pessoas estão enxergando o que é ser um vilão de reality show. O que está acontecendo no BBB21 é totalmente diferente do que eu fiz. Eu me sentia injustiçada”, comenta Patrícia. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

