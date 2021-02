40 leitos para covid-19 estarão disponíveis neste domingo no Hospital do Idoso

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), emitiu uma nota na tarde deste sábado para informar que as unidades de saúde, apesar de estarem atuando nas últimas semanas com ocupação superiores a 90%, o Estado está preparado para atender os pacientes com covid-19 que precisam de Unidade Terapia Intensiva (UTI) da forma necessária.

Neste sábado, o estado está com 96% de ocupação nos leitos de UTI, mas segundo a nota assinada pelo secretário Alysson Bestene, mais 40 leitos serão disponibilizados no Hospital do Idoso para atender pacientes com covid-19 a partir deste domingo (28).

O secretário reconhece ainda a atuação de todos os funcionários da saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus e estão enfrentando plantão intensos desde o início da pandemia.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em resposta à nota dos Sindicatos dos Médicos sobre funcionamento dos serviços da saúde, esclarece que:

Nas últimas semanas estas unidades têm apresentado taxas de ocupação superiores a 90% na média. Informação amplamente divulgada pelo Estado todos os dias inclusive na pessoa do próprio governador do Estado do Acre. A transparência é a marca da gestão Estadual da pandemia.

Os pacientes com indicação de UTI, na rede pública, recebem o tratamento necessário nas salas vermelhas das enfermarias que contam com todo suporte de UTI, enquanto aguardam a liberação da vaga.

O Governo do Estado, em mais um esforço para ampliação de leitos para uso no tratamento da COVID-19, transferiu os pacientes do Hospital do Idoso para uma das enfermarias da FUNDHACRE e está em fase final de preparação do Hospital do Idoso para receber pacientes com COVID-19, inclusive com a instalação de mais uma usina de Oxigênio. Serão mais 40 leitos disponíveis a partir deste domingo, 28.

O Estado do Acre contratou profissionais, não só para capital,mas para o interior do Estado.

As equipes de saúde se revezam em plantões de 12h e muitos destes profissionais estão na linha de frente do atendimento às pessoas desde o início da pandemia. Mesmo trabalhando em escalas e quantitativos adequados às normativas profissionais, não há como não estarem cansados. A condição de desgaste gerado na pandemia é diferente de tudo que já vivenciaram na Saúde. O sofrimento gerado, familiares e amigos (quando não os próprios trabalhadores) infectados, alguns de forma grave e até irreversível, também afetam os trabalhadores das unidades.

A todos eles rendemos nosso respeito e homenagem todos os dias.

O INTO dispõe de equipamentos suficientes para a adequada atenção aos pacientes. Na última semana, mais um lote de bombas de infusão foram disponibilizadas ampliando a capacidade do parque de equipamentos. Esforço adicional têm sido feito para ampliar o backup destes equipamentos ampliando a reserva técnica.

Não há falta de medicamentos. Os estoques são monitorados em tempo real, remanejados entre as unidades e substituídos dentro dos protocolos clínicos validados e utilizados nos hospitais.

Sobre o hospital do Idoso, informamos ainda que já está sendo finalizada a parte das usinas, a parte elétrica, e ele já estará preparado para a partir desta noite de sábado, 27, começar a iniciar o recebimento dos pacientes.

De forma alguma, foi recusado contratar profissionais recém formados.

Por fim, todas as Unidades de Saúde encontram-se completamente abertas para receber a visita de membros do sindicato dos médicos – e de qualquer outra entidade representativa dos trabalhadores em Saúde – e à disposição para os esclarecimentos necessários.

Almejando sempre cultivar as melhores relações entre sindicatos e governo, entendemos como fundamental a checagem prévia de informações com o intuito de prestar a melhor informação à sociedade.

