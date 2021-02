Márcio Bittar diz que MDB trabalha para indicar vice de Gladson nas eleições de 2022 

O senador também disse que vai apoiar a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro

O senador da República, Márcio Bittar (MDB) concedeu entrevista para a Rádio Aldeia nesta sexta-feira (12), onde declarou mais um vez seu apoio ao governador Gladson Cameli nas eleições de 2022.

Segundo ele, Gladson só não terá seu apoio caso não queira, no contrário, não haverá mudanças. “Já disse isso inúmeras vezes, que o meu candidato é o Gladson”, destacou.

Bittar disse ainda que neste momento, o MDB trabalha com a possibilidade de indicar o vice na chapa de Cameli. “O meu partido, o MDB deve trabalhar em combinado com o governador em indicar o vice, já é uma grande coisa, pois depois o Gladson vai concorrer para o senado e o vice assume o cargo de governador”, ressaltou, dizendo ainda que vai apoiar a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

