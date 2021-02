Marido é hospitalizado após mulher flagrar mensagem de amante no celular

Tomada por ciúmes, ela teria quebrado um espelho e usando um pedaço do vidro lesionou o marido nos dois braços

Mensagens enviadas por uma suposta amante resultou em uma intensa briga entre um casal venezuelano nesta tarde de quarta-feira (24) em uma casa no bairro Jardim Eldorado, área Sul da capital de Rondônia. A mulher de 23 atacou o marido de 24 anos com golpes usando um vidro de espelho. Os dois acabaram presos por lesão corporal recíproca e o homem foi hospitalizado.

Informações obtidas pelo Rondoniaovivo revelam que a mulher ao ler a mensagem da amante no celular do marido ficou revoltada. Tomada por ciúmes, ela teria quebrado um espelho e usando um pedaço do vidro lesionou o marido nos dois braços.

Ele reagiu e também agrediu a esposa com socos e enforcamentos. Quando a Polícia Militar chegou, o homem estava ensanguentado nos braços e foi socorrido para policlínica Ana Adelaide.

A mulher informou aos policiais que também havia sido agredida pelo marido e a equipe decidiu prender os dois em flagrante.

