Marido violento quebra perna da esposa na porrada dentro de casa

O crime brutal aconteceu no final da noite de domingo (14) em uma residência no bairro Três Marias, região Leste de Porto Velho (RO).

A Polícia Militar prendeu um homem de 44 anos acusado de espancar a mulher de 39 anos e quebrar a perna dela. Informações da ocorrência afirmam que depois de uma discussão banal com a esposa o acusado enfurecido começou a agredi-la com fortes socos, chutes e empurrões.

Em virtude da brutalidade das agressões, a vítima acabou tendo a perna fraturada, região do tornozelo. Vizinhos ouviram a gritaria e chamaram a PM.

Os policiais tiveram que arrombar a porta da residência para prender o agressor e socorrer a mulher. A vítima apresentava sangramento no rosto, além da lesão grave na perna.

Tentando se defender, a mulher ainda jogou um objeto no rosto do agressor, que sofreu um corte. Ele foi medicado na UPA e depois apresentado na Central de Flagrantes. A mulher foi internada no hospital João Paulo II.

Ela chegou a dizer aos policiais que já havia sido agredida anteriormente pelo marido, mas nunca denunciou para não prejudicá-lo.