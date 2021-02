Médico acreano é queridinho dos famosos como Maraisa, Fernando Zor e Nicole Balhs

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

Dr. Stanley Bittar é um dos médicos mais procurados pelas celebridades que buscam saúde, bem estar, beleza e um corpo perfeito com os cuidados que só um médico especializado pode oferecer. O médico acreano é referência quando o assunto é transplante e terapia capilar.

Entre os clientes famosos estão a dupla Maiara e Maraisa, Fernando Zor, da dupla Fernando e Sorocaba, Nicole Balhs e Marcelo Bimbi (atores e ex-participantes dos realitys ‘A Fazenda e Power Couple Brasil’), Felipe Prior (ex-BBB20), Guilherme Napolitano (ex-BBB 20), Flayslane, conhecida como Flay (cantora sertaneja e ex-BBB20), Marcel Bluzet (Designer de interiores e ex-The Circle Brasil), Magno Malta, Higor 3K, Monark do Flow Podcast e a MC Trans, entre outros.

“A maioria dos famosos estão fazendo um protocolo especifico para nossa franquiada DH Plus, eles estão fazendo um protocolo especifico de terapia capilar, e nesse protocolo envolve Intradermoterapia, mesoterapia de vários fatores de crescimento, de várias mesclas, shampoo e tônico especifico para cada caso e paciente, além de poli vitamínicos, led, laser de baixa potência, microagulhamento, alta frequência, vacuoterapia, são vários tratamentos das DH Therapy e DH Transplant”, explicou o médico sobre as novidades da sua franquia.

Stanley também destacou os cuidados e a investigação detalhada sobre os fatores que desencadeiam calvície e as quedas dos fios.

“Exame físico do paciente, exames do couro e fios de cabelos, laboratoriais, toda uma investigação para saber o motivo da queda, se é pelo stress, química pela física, qual é o fator que está desencadeando essa confusão”.

“Esse tipo de tratamento é sempre bem amplo, não é monoterápico, ele é politerápico. Precisamos de estratégia, no caso do Fernando Zor, da Maiara e Maraisa, e daqui a pouco até do Socorcaba, também são terapias de 15 dias na clínica e todo um homecare diário, de uso diário via oral, tópico para ser utilizado”.

Em seu Instagram, Dr. Stanley Bittar realiza lives e posts de grande valor informativo, onde tiram todas as dúvidas sobre os temas mais abordados pelos pacientes. Entre eles, cirurgia plásticas, terapias e transplantes capilares, os cuidados pré e pós-operatórios. Além de terem como convidados especialistas e artistas, que foram suas pacientes e relatam a experiência.

Dr. Stanley Bittar nasceu em Rio Branco, no Acre, onde passou sua infância e só saiu de lá para estudar e alçar voos extraordinários. O menino do Acre ganhou o mundo: estudou medicina em Cuba e na Espanha.

Foram longos anos fora do país estudando e trabalhando para se especializar naquilo que viria ser sua marca no futuro. Quando voltou ao Brasil, veio como diretor médico de duas multinacionais existentes aqui e logo começou a trabalhar com as franquias de beleza.

Fez várias pós-graduações, mestrados e doutorado, aperfeiçoou seu trabalho e hoje é uma autoridade no assunto.

GRADUADO EM MEDICINA E CIRURGIA.

PÓS-GRADUADO EM DERMATOLOGIA.

ESPECIALIZAÇÃO EM NUTROLOGIA.

PÓS-GRADUADO EM SAÚDE DE FAMÍLIA.

PÓS-GRADUADO EM CIRURGIA DERMATOLÓGICA.

MESTRE EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICO-CIRÚRGICAS.

MESTRE EM MEDICINA ESTÉTICA.

MESTRE EM NUTRIÇÃO E METABOLISMO HUMANO.

DOUTORANDO E PÓS-GRADUANDO EM CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA E ESTÉTICA.

MEMBRO DA SOCIEDADE ESPANHOLA DE MEDICINA ESTÉTICA.

MEMBRO DA SOCIEDADE ESPANHOLA DE MEDICINA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO CORDOBESA DE MEDICINA ESTÉTICA.

MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE MEDICINA ESTÉTICA.

MEMBRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA ESTÉTICA.

MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTROLOGIA.

MEMBRO DA ACADEMIA BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA.

MEMBRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA CLÍNICA E CIRÚRGICA.

MEMBRO DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA PLÁSTICA.

PRESIDENTE DO INSTITUTO INTERNACIONAL BITTAR DE ENSINO E ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA.

DIRETOR DA CLÍNICA STANLEY BITTAR.

CEO DA FRANQUIA DH PLUS.

DIRETOR DA NUTRINDRIP.

