Médico dos mais conceituados de Sena Madureira é internado no Into com Covid-19

Médico dos mais conceituados de Sena Madureira, no interior do Acre, Roberto Enrique Lopes Campo foi internado nesta terça-feira (25), no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) para tratar sintomas potencialmente graves da Covid-19.

De acordo com a esposa, o clínico geral está instável, necessitando de suporte de ventilação mecânica não invasivo para respirar. Porém, vem respondendo à medicação.

Roberto é boliviano, naturalizado brasileiro. Ele é casado há 23 anos e tem uma filha.

