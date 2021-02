Melhor goleiro do Brasileirão, Weverton dedica premiação ao Acre: “Precisa de nós”

Weverton conquistou o prêmio de melhor goleiro do Brasileirão no Troféu Bola de Prata

Nesta sexta-feira (26), o acreano Weverton Pereira da Silva, de 33 anos, foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro pelo Prêmio Bola de Prata. Em seu discurso, o atleta do Palmeiras agradeceu a todos que o ajudam em sua rotina, além de fazer uma dedicatória especial ao Acre, que vive uma situação crítica por conta da alta nos casos de covid-19, surto de dengue e cheias nos rios.

“Quero dedicar esse troféu ao meu povo acreano, que neste momento está sofrendo. Precisa da nossa ajuda, do nosso apoio, nossas orações. Nesse momento de felicidade para mim, sei que tem muita gente sofrendo lá. Que a gente possa olhar com carinho para o povo acreano e fazer algo por eles que eles precisam muito”, disse o goleiro ao site ESPN.

O acreano foi destaque nos sites nacionais como: GLOBO ESPORTE, TERRA, UOL e CBF. Nas redes sociais, o Pameiras, comemorou a premiação do acreano.

“Baliza a zero!” 👊

Weverton conquistou o prêmio de melhor goleiro do Brasileirão no Troféu Bola de Prata! #AvantiPalestra pic.twitter.com/zW9uL69NYI — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 26, 2021

Weverton vem sendo um dos destaques da temporada vitoriosa do Palmeiras. O goleiro já participou das conquistas do Paulistão e da Libertadores, e ainda pode faturar a Copa do Brasil.

Com informações do ESPN

Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras

