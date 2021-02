Melhor técnico, Rogério Ceni faz história no Prêmio Bola de Prata

O técnico do Flamengo conquistou o troféu em uma terceira categoria diferente, algo inédito na história do tradicional evento da ESPN

O ex-goleiro Rogério Ceni fez história nesta sexta-feira (26/2) ao ser eleito o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, no 51º Prêmio ESPN Bola de Prata. O comandante do Flamengo no bicampeonato em 2020 superou a concorrência de Abel Braga (2º) e Jorge Sampaoli (3º) e conquistou o tradicional troféu em sua terceira categoria diferente: antes de melhor treinador, foi melhor da posição (goleiro) e melhor do campeonato.

A trinca perfeita, como a própria organização definiu, é inédita na história da premiação. Ceni tem seis Bolas de Prata como melhor goleiro do Brasil (2000, 2003, 2004, 2006, 2007 e 2008) e ainda uma Bola de Ouro como o melhor do Brasileirão de 2008.

Foto: André Porto.

