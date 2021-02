Membros do CV são presos com armas no 2º Distrito de Rio Branco

Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados juntamente com as armas de fogo e o veículo

Quatro homens que supostamente são membros da facção Comando Vermelho foram presos com armas de fogo em duas localizações distintas da região do Segundo Distrito de Rio Branco, na tarde desta segunda-feira (1º).

A primeira ação aconteceu no Estacionamento do Parque de Exposições no bairro Vila Acre. Guarnições da Polícia Militar receberam uma denúncia anônima que naquele local dois homens estava transitando em um carro modelo Gol de cor prata e os passageiros estariam com armas de fogo.

Com a denúncia, policiais militares da Rotam, Choque e Tático do 2° Batalhão se deslocaram até o estacionamento do Parque de Exposições e lá avistaram o veículo com os dois homens dento. Foi feito um cerco policial e realizada a abordagem, na qual foram encontrados dois revólveres calibre 38 dentro do automóvel.

Enquanto conduziam a dupla para a delegacia, os militares receberam uma segunda denúncia de que em um apartamento na Travessa Praxedes, no bairro Seis de Agosto, haveriam alguns bandidos armados. As guarnições foram até o local, realizam outro cerco policial e conseguiram prender mais dois homens com duas espingardas.

Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados juntamente com as armas de fogo e o veículo apreendido à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos.

