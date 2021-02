Mesmo com aumento de 30 leitos, Rio Branco tem apenas duas UTIs disponíveis

No Juruá, dos 26 existentes, 24 estão ocupados, de acordo com a Secretaria de Saúde

Mesmo com o Pronto-Socorro de Rio Branco e o Into recebendo na última semana mais 30 novos leitos para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apenas 2 estão disponíveis para tratamento de pessoas em estado grave da covid-19 na Capital.

As informações estão disponíveis no Boletim de Assistência divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) nesta sexta-feira (19).

No Into, apenas um leito está disponível, assim como no Pronto-Socorro.

No Juruá, dos 26 existentes, 24 estão ocupados. Cerca de 91% dos leitos comuns em todo o Estado estão com pacientes em recuperação.

