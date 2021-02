Michael Jordan vai doar mais de R$ 50 milhões para construção de clínicas médicas nos EUA

Michael Jordan vai doar US$ 10 milhões (cerca de R$ 54 milhões) para a construção de duas clínicas médicas em sua cidade natal, Wilmington, na Carolina do Norte. Considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, o astro quer atender a pessoas sem plano de saúde em comunidades carentes da região. As clínicas devem ficar prontas no início de 2022.