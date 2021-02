Michel Temer é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo

Com 80 anos, o ex-presidente da República Michel Temer (MDB) foi vacinado na manhã deste sábado, 27/02, no Pacaembu, zona oeste de São Paulo. Parte do grupo prioritário, o emedebista compareceu a um posto de vacinação drive-thru e faz coro aos cerca de 563 mil idosos de 80 e 84 anos, que já tomaram pelo menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 na capital paulista. Ele recebeu a Coronavac.

À imprensa, Temer incentivou a imunização de toda a população e afirmou que, depois da segunda dose, pretende ficar um pouco mais à vontade ao sair. Reforçou, no entanto, que continuará com todos os cuidados. “Vacinar é se cuidar, se proteger, é cuidar e proteger o próximo. Vacinar é preciso”, disse.

Foto: Reprodução/TV Globo

