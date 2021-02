Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles tem teste positivo para covid-19

Titular da área da Meio Ambiente teve febre, mas passa bem e manterá isolamento social, de acordo com o ministério

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, recebeu diagnóstico positivo para covid-19, segundo o Ministério do Meio Ambiente. A pasta informou que o resultado do exame foi conhecido nesta terça-feira (16)

Segundo o ministério, o titular da pasta de Meio Ambiente apresentou leve febre, mas passa bem. Ele “manterá isolamento, conforme orientação médica”, segundo o ministério.

Salles se junta à lista de outros 14 ministros do governo Bolsonaro que já tiveram covid-19, entre eles Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, Milton Ribeiro, da Educação, e Tarcísio Freitas, da Infraestrutura.

