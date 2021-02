Morador de rua, idoso morre após se jogar na frente de carro em Rio Branco

Um idoso, que é morador de rua, foi vítima fatal de um acidente de trânsito na noite deste domingo (21), na BR-364, próximo a ponte do igarapé Judia, no bairro Belo Jardim 1, em Rio Branco.

Segunda Informação da polícia, a vítima estaria sob efeito de álcool e subiu na mureta que divide as duas pistas da rodovia e se jogou na frente de um carro modelo Gol de cor prata que passava pelo local. Após a colisão, o veículo parou a cerca de 30 metros a frente e o motorista prestou socorro ao idoso.

Ainda o próprio motorista do carro acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância de suporte avançado (01), mas quando os socorristas chegaram ao local, só puderam atestar a morte da vítima.

A Polícia Militar foi acionada para dar apoio à ocorrência e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Como se trata de uma rodovia federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, mas como a equipe de plantão estava em uma outra ocorrência devido as enchentes que inundaram a BR, demoraram a chegar no local do acidente.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

