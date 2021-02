Moradores de bairro alagado fecham avenida em protesto contra prefeitura de Rio Branco

A Polícia Militar está no local para fazer a segurança dos condutores e dos manifestantes

No fim da tarde desta terça-feira (9) dezenas de moradores do Bairro da Paz, em Rio Branco, fecharam a ponte na Rua Valdomiro Lopes, em Rio Branco, em protesto contra o que chamam de falta de assistência por parte da prefeitura no período da alagação.

De acordo com um dos manifestantes, Giovannini Alves, dezenas de famílias perderam seus pertences pessoais e móveis, no entanto, o que preocupa é a fome. “Muita gente não tem o que comer. Alguns perderam colchões, mobílias, comida. Está difícil, e o pior, não temos assistência da prefeitura. Socorro, Bocalom”, reclamou.

Com pedaços de pau e móveis usados, os manifestantes fizeram uma corrente humana e impediram o tráfego de veículos dos dois lados da via. Os condutores que queriam passar, tiveram que fazer a volta e seguir em direção à Avenida Dias Martins ou retornar em direção ao bairro Tucumã.

A Polícia Militar está no local para fazer a segurança dos condutores e dos manifestantes. Os militares pediram apoio do governo e da equipe da prefeitura.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários