Moradores encontram jiboia de 2 metros após enchente em Sena Madureira

Uma cobra da espécie jiboia de aproximadamente 2 metros foi encontrada e capturada na manhã deste sábado (27), no Beco do Adriano, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de moradores, eles estão retornando para as residências com objetivo de começar a limpar as casas e começar os trabalhos de desinfecção depois da enchente do Rio Iaco.

Quando passaram pelo beco, os moradores viram a cobra saindo da parte de baixo de uma residência construída de madeira. Um morador conseguiu segurar o animal peçonhento, que, segundo populares, estava pronta para atacar quem tentava se aproximar.

Após ser capturado, o animal foi entregue ao Corpo de Bombeiros.

