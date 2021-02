Morre aos 102 anos, Francisco Mourão, por insuficiência respiratória

O senhor Francisco Mourão morreu na madrugada deste domingo (7) aos 102 anos de idade. Ele faleceu de insuficiência respiratória. Sua nora, a jornalista Nayara Lessa, foi quem comunicou o falecimento do sogro. Por meio das redes sociais, Lessa lamentou a partida e informou que o velório ocorre no cemitério Morada da Paz.

“Francisco Mourão era um fiel servo do Senhor. Enquanto teve saúde, frequentou a Igreja Adventista do Sétimo Central de Rio Branco com sua esposa Conceição (in memorian). Onde seu coração permaneceu e guardou as melhores lembranças do amor de todos os irmãos”, disse.