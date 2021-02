Morre o advogado Giliard Silva de Souza, vítima da covid-19, em Rio Branco

Familiares confirmaram na tarde deste sábado o falecimento do advogado acreano Giliard Silva de Souza.

Ele é mais uma vítima da covid-19 e estava internado em estado grave, com morte cerebral confirmada, no Hospital Santa Juliana.

A Ordem dos Advogados do Brasil no Acre (OAB/AC) emitiu uma nota de pesar lamentando a partida do jurista.

A família do advogado optou junto com a equipe médica por um procedimento que permite que o paciente venha a óbito sem sofrimento – a ortotanásia.

“Honesto, trabalhador, de futuro brilhante. A covid tem feito injustiças. Que Deus conforte toda nossa família”, disse o jornalista e tio de Giliard, Jairo Carioca.

Giliard foi acometido por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico.

