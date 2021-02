MP denuncia Marcinho, ex-Botafogo, por homicídio culposo

O jogador atropelou e matou um casal de professores, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, na noite de 30 de dezembro

Marcinho, ex-lateral do Botafogo, foi denunciado por homicídio culposo (sem a intenção de matar) por ter atropelado e matado um casal de professores, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, na noite de 30 de dezembro.

Ele já havia sido indiciado por homicídio culposo pela Polícia Civil e, agora, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu a denúncia na última segunda-feira (22/2). A denúncia conta com o agravante de não ter prestado socorro, porque Marcinho fugiu do local após o atropelamento.

Foto: Buda Mendes/Getty Images

