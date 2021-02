Mulher da à luz e diz ter ‘engravidado do vento’: “Estava deitada de bruços, após a oração”

Em julho do ano passado ocorreu um caso semelhante no país asiático

A polícia de Java (Indonésia) está lidando com um caso surreal. Uma mulher muçulmana, de 25 anos, alega ter recentemente engravidado de uma rajada de vento e dado à luz uma hora depois.

“Estava deitada de bruços, após a oração da tarde, e de repente senti uma rajada de vento entrar na minha vagina”, alegou Siti Zainah.

De acordo com o relato da mulher, fortes dores no estômago foram sentidas 15 minutos depois da “concepção”. Como o quadro piorou, Siti procurou o posto de saúde do vilarejo onde mora. Pouco depois, tornou-se mãe de uma menina saudável, de 2,9 quilos.

Autoridades decidiram investigar e descobriram que Siti, que já tinha um filho, estava separada do marido havia quatro meses. O motivo não foi esclarecido. O caso, tudo indica, trata-se de uma gravidez enigmática, quando a mulher tem uma gestação que não reconhece até que entre em trabalho de parto, contou o “Sun”. Não se sabe se o pai do bebê é o ex-marido de Siti.

Em julho do ano passado ocorreu um caso semelhante no país asiático. Uma mulher de 28 anos, moradora da cidade de Tasikmalaya, alegou ter engravidado uma hora antes de dar à luz.

