Mulher é presa em Rio Branco ao receber R$ 2 mil em cédulas falsas pelos Correios

Na última segunda-feira (22), a Polícia Federal, prendeu em flagrante uma mulher quando recebia correspondência contendo cédulas falsificadas, em Rio Branco.

A ação foi realizada em conjunto com a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios, que, em ação de fiscalização de rotina, constatou que a encomenda acondicionava conteúdo possivelmente ilícito.

Policiais Federais foram acionados e acompanharam a entrega, de forma que uma mulher, destinatária da correspondência, foi presa no momento em que recebia a encomenda.

Na correspondência foram encontradas 20 cédulas de R$ 100,00, totalizando montante de R$ 2.000,00.

A mulher foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal no Estado do Acre, sendo indiciada pela prática do crime de moeda falsa, capitulado no artigo 289, § 1º, do Código Penal, cuja pena máxima cominada pode chegar a 12 anos de reclusão.

A relevância de trabalhos desta natureza evita a circulação de cédulas falsas no mercado da região e possibilita a identificação de falsificadores ou financiadores da organização criminosa, além de evitar impacto negativo ao sistema monetário brasileiro e à economia nacional.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários