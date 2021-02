Mulher grávida de 8 meses e marido são executados a tiros em Vilhena

No imóvel, a polícia encontrou porções de entorpecentes, uma balança de precisão, entre outros objetos

No caso, o triplo assassinato ocorreu na noite da última terça-feira (16), próximo ao Clube da Embratel, no bairro Embratel, em Vilhena (RO).

De acordo com informações, Luana Santos da Anunciação, de 18 anos, gravida de 8 meses e seu companheiro Kevin Jhonatan da Silva, de 19 anos, conhecido por “kevinho” foram mortos com oito tiros de pistola .40.

Vizinhos contam que por um instante ouviram muitos tiros e gritos de socorro, porém, por receio não saíram para averiguar a situação.

Parentes de Kevinho que moram nas proximidades relataram a polícia que também ouviram disparos de arma de fogo e algum tempo após dois cachorros da vítima chegaram na casa da mãe dele e estavam inquietos, com isso, foram ao imóvel e encontraram Kevinho morto e a esposa agonizando, ela ainda teria dito para que salvassem seu filho.

Luana foi atingida por um disparo na barriga e Kevinho por sete tiros pelo corpo. A Polícia Militar (PM) foi chamada e isolou a área até a chegada da Polícia Técnica Científica (Politec), que após os trabalhos de praxe liberou os corpos para a funerária Dom Bosco fazer a remoção.

No imóvel a polícia encontrou porções de entorpecentes, uma balança de precisão entre outros objetos. O caso será investigado pela Polícia Civil. (Com Informações do Extra de Rondônia)

