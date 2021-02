Mulher viraliza ao descobrir traição após o marido enviar fotos em hotel durante ‘vale-night’

Estes registros acima são as últimos fotos de casado de um homem que ganhara um “vale-night” e foi se divertir em um cassino. Para mostrar à esposa que estava se comportando, ele enviou à amada duas selfies, tiradas diante do espelho no banheiro de suíte em hotel. Foi o seu fim.

Um detalhe fez o casamento ruir.

Detalhe em foto faz casamento acabar Foto: Reprodução/TikTok

“Ele agora está solteiro”, postou a (agora) ex em vídeo viral no TikTok.

Percebeu o motivo? Sim, um alisador de cabelo sobre a bancada da pia… E ele não fazia chapinha!

“Meu marido me enviou fotos tentando parecer fofo, mas percebi algumas coisas estranhas. Sabe o que são?”, perguntou a traída, referindo-se também a um incomum pente azul ao lado do alisador.