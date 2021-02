Na conta: governo do Acre realiza pagamento de servidores públicos nesta sexta-feira

No total, mais de R$ 271 milhões entram em circulação na economia do estado

O governo do Estado do Acre realiza nesta sexta-feira, 26, o pagamento dos servidores ativos e inativos da administração pública estadual. No total, mais de R$ 271 milhões entram em circulação na economia do estado.

Manter o pagamento do funcionalismo em dia, em meio ao período tão crítico que o estado vem atravessando, com enchentes e pandemia, é um compromisso que tem sido honrado pelo governador Gladson Cameli.

O comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte referente ao ano de 2020 (Cédula C) também estará disponível, a partir desta sexta, no portal do governo. A Cédula C é um documento que informa o total dos valores recebidos pelo servidor no ano anterior ao da declaração.

Os servidores públicos que têm interesse em emitir o documento devem acessar o portal www.acre.gov.br, abrir o contracheque e clicar no ícone da Receita Federal, disponível no canto esquerdo superior. Aqueles que têm dificuldade em emitir a Cédula C pela internet devem procurar o Departamento de Recursos Humanos da sua secretaria. No RH, o servidor encontrará suporte para o e-mail funcional, necessário para ter acesso ao documento online.

Imposto de renda

O prazo de entrega da declaração começa em 1º de março e vai até o dia 30 de abril. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020 tem que declarar.

A novidade para este ano é que a Receita Federal quer estimular o contribuinte a utilizar a declaração pré-preenchida. A medida visa reduzir o número de declarações que caem na malha fina por erros de digitação ou nas informações prestadas, além de simplificar e agilizar o preenchimento pelo contribuinte.

A novidade estará disponível a partir de 25 de março. As regras para o IR 2021 foram detalhadas nesta quarta-feira, 24, pela Receita. Para mais informações sobre a medida, acesse: www.gov.br/receitafederal/pt-br.

