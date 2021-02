Na Índia, homem estrangula leopardo para salvar sua família

Na Índia , um morador do estado de Karnataka, uma família levou um grande susto ao se deparar com um leopardo no caminho de volta para casa. Chandramma e seu filho Kiran presenciaram uma medida extraordinária de seu marido Rajagopal para salvar a vida de sua família. As informações foram apuradas pela Sputnitk.

A família voltava para casa em uma motocicleta quando se de repente, um leopardo salta dos arburtos e os ataca.

Quando percebeu que o animal mordia seu filho e esposa, o homem, considerado de porte médio, usou de suas mãos e o cotovelo para tentar afastar a fera. Porém, quando o leopardo o mordeu de volta, Rajagopal resolveu estrangular o animal como tentativa de sobrevivência.

Leopardos nativos e adultos na Índia podem chegar entre um e 1,40 metro de comprimento e pesar cerca de 70 quilos quando são do sexo masculino e até 34 quilos quando fêmeas. O indiano teve ferimentos no rosto e na testa e foi encaminhado para um hospital junto de sua esposa e filho para atendimento especializado.

Segundo o canal de televisão local, TV Asianet, a população já havia sido alertada sobre o aparecimento do animal que estavam atacando o gado da região. Este foi o segundo ataque registrado na cidade de Karnataka, em que um leopardo ataca um morador .

Na segunda feira- (22), no distrito de Mysuru, uma criança de 12 anos conseguiu se salvar de um ataque de leopardo após aparentemente, ter perfurado o olho do animal com o dedo. De acordo com relatos, o animal teria tentado atacar a criança no momento em que ela estava alimentando vacas. Ela sofreu ferimentos nos ombros e pescoço.

