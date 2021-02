“Não me considero cancelada”, diz Karol Conká após recorde de rejeição

Karol Conká participou do Domingão do Faustão que vai ao ar neste domingo (28/2). A entrevista foi gravada na sexta-feira (26/2) e, durante conversa com apresentador, a cantora garantiu que não se sente cancelada.

“Não me considero cancelada, acho que as pessoas ficaram com muita raiva de mim, foi um ódio coletivo, eu entendo, mas aqui fora é outra coisa. Não posso deixar meu alto astral de lado por causa de um erro que cometi dentro da casa”, afirmou.

Foto: TV Globo/Reprodução

