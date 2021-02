Nasa divulga os primeiros sons da superfície de Marte; ouça

A Nasa divulgou novas imagens do pouso da sonda Mars Perseverence rove no planeta vermelho, além de áudio e vídeo, que tem sido chamado de “How to Land on Mars” (Como pousar em Marte).

A sonda captou o primero áudio de Marte, que apresenta apenas o ruído de uma brisa marciana e os sons do rover operando na superfície.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Câmeras em “Percy”, como são chamadas no controle da missão, foram as responsáveis por mostrar, pela primeira vez, a pespectiva d euma espaçonave pousanod em Marte.

O vídeo começa 230 segundos depois que o rover entrou na atmosfera marciana, com a inflação do paraquedas do rover 7 milhas acima da superfície, e termina com o rover tocando a superfície.

No entanto, segundo a NASA, o microfone não capturou dados utilizáveis do processo de descida. A conta do Mars Perseverence no Twitter compartilhou o áudio com a legenda: “Agora que você viu Marte, ouça. Pegue alguns fones de ouvido e ouça os primeiros sons capturados por um dos meus microfones.”