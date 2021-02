Nego Di sobre Karol: ‘Que ela vá para a put* que pariu, tomar no c* dela’

“Nego Di se manifestou sobre Karol Conká, que está no paredão dessa semana e, de acordo com o resultado parcial da enquete do UOL, é apontada como a próxima eliminada com 97% dos votos. O ex-brother começou a mensagem em um tom apaziguador e finalizou alfinetando a rapper.

Cara, mas independente de qualquer coisa, falando sério, sei que ela fez muitas maldades, cometeu muitos erros, assim como eu cometi muitos erros. Eu vi depois vídeos de coisas que ela fez lá que eu não vi, coisas que ela fez depois e falou inclusive, de estar dizendo para galera ‘ah, agora o Di já foi’ como se o grande problema fosse eu, palavras que ela colocou na minha boca.

