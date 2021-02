Negociação: colunista Ruama Demir traz dica de leitura para semana; assista vídeo

A dose de hoje traz um tema transversal, importante e presente no nosso cotidiano: a negociação.

Mesmo inconscientemente temos que barganhar algumas coisas no nosso dia a dia com as pessoas a nossa volta, como por exemplo, ceder algum pedido do seu filho, decidir o prato do almoço com o seu cônjuge, ou decidir qual o canal da TV assistir na sala de estar com a família.

Neste vídeo, eu quero te apresentar o primeiro livro que li em 2021. Escrito por um agente do FBI que negociava a vida de vítimas de sequestros. Nele, aprendi técnicas de persuasão que podem trazer o resultado que Eu quero, não àquele que aparentemente possa parecer justo para ambas as partes.

