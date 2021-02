Nicolau acompanha prefeito em entrega de sacolões e água para desabrigados na Boca do Moa

Demonstrando o compromisso e a preocupação com boa parte da população acreana que sofre com enchentes no estado

A agenda de visitas aos desabrigados pela enchente em Cruzeiro do Sul começou cedo. Por volta de 5 e meia da manhã, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior, já estava acompanhando o prefeito Zequinha Lima na comunidade conhecida como Boca do Moa, uma das regiões mais atingidas pela alegação.

Além de conferir de perto a situação enfrentada pela população, o parlamentar participou da entrega de sacolões de alimentos e água potável às famílias desabrigadas, que vão ajudar os atingidos pela cheia a enfrentar o difícil momento.

“Começamos nossa manhã vistoriando a situação do nível do Rio Juruá, que está hoje com 14,32 metros. Ontem, atingimos a maior marca da história e precisamos estar atentos. Desde o início estamos prestando todo apoio necessário as famílias atingidas pela enchente, que tanto sofrem neste momento. Muito obrigado ao Presidente da Aleac, Deputado Nicolau Júnior , que tem prestado todo apoio e está nos acompanhando”, afirmou Zequinha.

Demonstrando o compromisso e a preocupação com boa parte da população acreana que sofre com enchentes no estado, Nicolau destacou o apoio do governo e da Aleac aos municípios que sofrem com a cheia dos rios.

“A situação é muito complicada aqui em Cruzeiro do Sul que vive a sua maior alagação. Nosso compromisso é ajudar essas famílias que já foram obrigadas a sair de casa. Nosso governador está em Brasília buscando recursos para ajudar os municípios e vamos juntar todos os deputados estaduais para também auxiliar essas pessoas que precisam de apoio, principalmente com alimentos. A Aleac também vai fazer a sua parte para que unidos possamos passar por este difícil momento”, disse Nicolau ao prefeito de Cruzeiro do Sul.

