Ninguém queria estar na pele do Cameli Cameli para decidir sobre lockdown

Lotação nos hospitais do Juruá e Alto Acre, Into praticamente colapsado colocam o governador em situação delicada

Situação é grave

Representares da Associação Comercial (Acisa), da Federação das Indústrias (Fieac), Federação do Comércio (Fecomércio), Federação das Associações Comerciais (Federacre) e do Sebrae querem evitar o lockdown. Sugeriram que tal situação, se ocorrer, seja apenas no domingo para evitar mais crise no setor produtivo.

Na contramão

Na contramão do pedido dos empresários, o governo do Acre se depara com números nada agradáveis. Lotação nos hospitais do Juruá e Alto Acre, Into praticamente colapsado. Ninguém queria estar na pele do Gladson Cameli nesse momento de decisão dura.

A turma do quanto pior melhor

Nessa segunda-feira aquela turma que torce pelo quanto pior melhor, comemorou exonerações feitas pelo governador em exercício, Major Rocha, em alguns setores do Estado. Maldosos postaram tal situação como uma revanche ou até mesmo rebelião, deram com os burros n’água.

Água na fervura

Rapidamente, Rocha postou em sua rede social que ao contrário dos comentários maldosos, todas as exonerações e nomeações foram feitas em acordo com a Casa Civil, cabendo a ele, na ausência do governador, apenas assinar os decretos. Postura adequada, água na fervura.

Aspas

“Alguns minutos atrás fui indagado sobre as exonerações e nomeações que assinei na ausência do Governador Gladson Cameli. Fato esse divulgado na postagem abaixo sem muito aprofundamento. Quero esclarecer que todos os documentos, decretos, portarias e demais atos administrativos que assinei foram decididos e conformados pela Casa Civil, sem qualquer participação minha ou do meu gabinete, cabendo a minha pessoa apenas assinar os mesmos em face da ausência do Governador que estava em agenda fora do Acre. Quaisquer dúvidas sobre o teor desses atos podem ser sanadas junto a Casa Civil do Governador”, escreveu o Major.

Politicagem

O Estado do Acre vive um momento tão delicado, que não existe espaço para esse tipo de politicagem. Corremos um sério risco de viver um colapso no SUS, devido o atraso na vacinação pelo governo federal, e ainda tem gente irresponsável tentando alimentar contendas.

Focado

Nesse momento, o governador Gladson Cameli está totalmente focado em conseguir mais doses de vacinas para criar pelo menos até o meio do ano, uma segurança sanitária para nossa população. A meta é vacinar 50% das pessoas nos 22 municípios. Uma tarefe nada fácil nesse momento em que o mundo todo busca a imunização.

Deu certo

A ideia a principio solo, do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, ganhou parceiros e pelo menos três sindicatos aderiram a proposta de formar um consórcio para adquirir a vacina contra a covid-19. Pontos para o sindicalista Isaac Ronaltti que encabeça esse movimento no estado.

Oito candidatos

Dos oito candidatos a eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, dois deles disputam voto a voto a eleição. Arthur Lira (PP-MA), candidato da presidência da República, empresário, pecuarista, 51 anos; e Baleia Rossi (MDB), tem apoio do atual presidente da casa, Rodrigo Maia. A disputa é acirrada.

As novas variantes

A identificação de novas variantes e a descoberta de que uma pessoa pode ser infectada ao mesmo tempo por diferentes linhagens do coronavírus acenderam um alerta na comunidade científica. Mas, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense acreditam que as mutações e os casos da chamada coinfecção não devem afetar o desempenho das vacinas produzidas até agora.

Dengue

Outra doença que assusta é a Dengue. Os casos se multiplicam a cada dia e o fato de a imunidade baixar nos pacientes que são picados pelo mosquito aedes aegipty, muitos migram para a covid-19.

Novo leitor

O juiz Giordani Dourado afirma ser novo leitor da Bíblia, seguindo orientações de uma ligação, segundo ele, “misteriosa”, que o aconselhou a mergulhar nas escrituras sagradas.

Aspas

“Religião e radicalismo de costumes à parte, as Escrituras trazem preciosos ensinamentos morais que, se fosse efetivamente observados, tornariam este planetinha melhor e não merecedor de um meteoro. E a Bíblia fala muito sobre a mentira e a falsidade. Por ora, deixo este versículo para reflexão: “A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói.” Provérbios 11:3. Escreveu o magistrado

