“Ninguém queria que eu ganhasse essa liderança”, dispara Karol Conká

A rapper criticou os outros participantes do reality, que não mostraram muito interesse em conhecer seu quarto do líder

Como já é tradição no Big Brother Brasil, a produção do reality colocou algumas fotos da família de Karol Conká no quarto do líder após a sister conquistar a liderança na última quinta-feira (11/2). Junto do humorista Nego Di e da psicóloga Lumena, a primeira coisa que a rapper fez ao entrar em seu novo aposento foi ver as fotografias de sua mãe, irmão e filho.

Nego Di, em certo momento, questionou onde estavam os outros participantes, que sempre costumam ir até o quarto do líder para olhar as fotos da família do líder da semana. Em tom de desabafo, a rapper respondeu: “Não querem ver, é outro corre, eu falei pra vocês. No fundo, ninguém queria que eu ganhasse essa liderança”.

Leia mais no METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários