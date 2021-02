Nível do Rio Acre continua estabilizado e mais de 600 famílias seguem desabrigadas

No Parque de Exposições se encontram 29 famílias abrigadas, no total de mais de 100 pessoas

O coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, declarou ao ContilNet nesta sexta-feira (19) que o nível do Rio Acre deu uma estabilizada nas últimas horas, marcando 15,62 m – cerca de 1 metro e 62 centímetros acima da cota de transbordo.

Entretanto, o coordenador ressaltou que a previsão é que nas próximas horas o nível do Rio Acre volte a aumentar, haja vista que os principais afluentes seguem subindo. “As águas do Riozinho do Rola não baixam e, por isso, o Rio deve aumentar”, explicou.

Falcão contou que nesse momento Rio Branco já tem mais de 14 mil pessoas atingidas pelas cheias do Rio Acre. “Em torno de famílias, já temos 3 mil atingidas”, ressaltou.

Em relação ao número de bairros atingidos, o comandante frisou que não houve aumento, ou seja, se mantém em 24 bairros. Já no Parque de Exposições se encontram 29 famílias abrigadas, no total de mais de 100 pessoas sendo atendidas pela prefeitura de Rio Branco.

O major do Corpo de Bombeiros informou ainda que o número de famílias desabrigadas e desalojadas chega a 614.

