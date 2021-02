Nível do Rio Acre continua subindo e Parque de Exposições já recebe famílias desabrigadas

O nível das águas do Rio Acre continuam subindo. Em Rio Branco amanheceu marcando 15,77 metros em Rio Branco, segundo medição das 6 horas feita pela Defesa Civil municipal.

Até a tarde de terça-feira (16), 16 bairros haviam sido atingidos e 83 famílias, totalizando 282 pessoas, tiveram que sair das duas casas. Desse total, 29 famílias foram levadas para abrigos em, escolas e outras 54 estão desalojadas, sendo levadas para casas de amigos ou parentes.

As famílias estão sendo levadas para abrigos nas escolas Áurea Pires Montes De Souza; Álvaro Vieira da Rocha; Georgete Eluan Kalume e Anice Dibe Jatene. O principal abrigo, localizado no Parque de Exposições Wildy Viana, também já começou a receber as primeiras famílias.

Em Rio Branco choveu 12,9 milímetros nas últimas 24 horas. Nos primeiros 16 dias de fevereiro, o acumulado já é de 258 mm, ou seja, 90% da média para todo o mês de fevereiro que é de 284,8mm.

