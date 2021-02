Nível do Rio Acre estabiliza e mais de 20 famílias são atendidas em abrigos na Capital

O abrigo construído pela prefeitura de Rio Branco no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, já conta com 21 famílias desabrigadas pela cheia do Rio Acre. Ao todo, são mais de 150 famílias atingidas em 19 bairros, nesta quarta-feira (17). O nível do Rio deu uma estabilizada, apresentando no momento 15,80 m.

Segundo informações repassadas pelo coordenador Jhon Souza, o espaço já dispõe de 35 módulos prontos. “Já temos 21 famílias abrigadas e a previsão é que a gente possa receber mais. Além disso, estamos em produção de mais 25 módulos em um total de 60”, declarou.

Jhon ressaltou que no abrigo é oferecido às famílias atingidas pela enchente 5 refeições diárias, além disso, o espaço dispõe de abrigos para famílias suspeitas de estarem acometidas pelo vírus da Covid-19. “Antes de chegar aqui é feita uma triagem. As que não apresentam sintomas vêm para os módulos azuis; as assintomáticas vão para os módulos amarelos. Ou seja, eles não mantêm contato uns com os outros”, reiterou, dizendo que os horários de alimentação nos dois módulos são diferenciados.

A moradora Zuleide Silva, do bairro Seis de Agosto, disse que está sendo bem tratada por toda a equipe. “Não tenho palavras para descrever o tratamento recebido. Peço a Deus que ilumine a todos”, destacou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários