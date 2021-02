No AC, 150 kg de cocaína são apreendidos escondidos em sacas de farinha

Segundo informações da polícia, a ação faz parte da operação Hórus, do Programa do Governo Federal Vigia

Seis pessoas foram presos acusadas de tráfico de drogas, na tarde dessa terça-feira (9) na Comunidade Liberdade, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Ao menos 150 quilos de cocaína também foram apreendidos.

Segundo informações da polícia, a ação faz parte da operação Hórus, do Programa do Governo Federal Vigia. Os militares da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e da Companhia de Operações Especiais (COE), que fazem parte Polícia Militar do Acre, estavam realizando uma abordagem de rotina pela estrada, quando resolveram parar um caminhão que estava transportando várias sacas de farinha. Com a ajuda do cão farejador, os militares conseguiram localizar 150,55 quilos de cocaína pura.

O prejuízo para a organização criminosa que seria dona do entorpecente ficou na casa de R$ 1.470.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). Diante dos fatos, seis pessoas que estavam no veículo no momento do flagrante foram conduzidas para a Delegacia da Polícia Federal de Cruzeiro do Sul, juntamente com a droga e o caminhão, para a tomada das medidas cabíveis.

