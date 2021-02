No AC, professores devem ser vacinados contra covid-19 para retorno às salas em maio

O secretário estadual de Educação, Mauro Sérgio, disse em entrevista ao ContilNet que o Ministério da Educação (MEC) orientou os órgãos estaduais a inserirem os profissionais de ensino na lista de prioridade para imunização contra a Covid-19.

Segundo ele, as tratativas com a Secretária de Saúde estão sendo feitas para que haja disponibilidade das doses de acordo com a distribuição do Ministério da Saúde. “Assim que houver essas doses, vamos imunizar esses profissionais”, relatou.

O gestor destacou que o motivo para inclusão na lista prioritária da vacinação, é por conta do início do ano letivo de 2021, que deverá ocorrer de maneira presencial em maio.

Mauro destacou que o Estado conta hoje com cerca de 5.600 professores efetivos e aproximadamente 2.500 provisórios.

